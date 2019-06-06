Филат заболел: заседание суда по его делу снова перенесено

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Заседание суда по второму делу против Влада Филата снова было перенесено. По словам адвоката экс-премьера, Виктора Мунтяну, вчера Филата обследовал врач и выписал лечение на минимум две недели.



Другие детали адвокат не раскрыл, отметив, что это – конфиденциально.

– Сегодня нам сообщили, что вчера его в пенитенциаре обследовал врач и выписал лечение на минимум две недели. По этой причине мы подали заявление о переносе заседания – предварительно, на 13 июня, – сказал Мунтяну.

Стоит отметить, что сегодня судьи должны были рассмотреть запрос адвокатов о пересмотре заключения суда сектора Буюканы от 16 апреля, который отклонил просьбу о ходатайстве в Конституционный суд, пишет unimedia.info.