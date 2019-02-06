Филат впервые за долгое время появился на публике: как выглядит бывший премьер (ВИДЕО, ФОТО)

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Экс-премьер-министр страны Влад Филат был доставлен сегодня в суд сектора Буюканы, где проходит заседание по второму делу, в котором он фигурирует. Бывший глава ЛДПМ появился на публике впервые за долгое время.

На просьбу журналистов прокомментировать дело, по которому он проходит, Филат заявил, что выступит с заявлениями после заседания, пишет tv8.md. Стоит отметить, что первое заседание суда по второму делу против Влада Филата было запланировано на 31 января текущего года, но было перенесено на сегодня, поскольку судья Валентина Гарабаджиу воздержалась от его ведения.

Филат обвиняется в отмывании денег в особо крупных размерах. 27 июня 2016 года бывший премьер уже был осужден на 9 лет по делу об извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции.