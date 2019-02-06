Филат рассказал, почему он до сих пор не “взорвал” политическую систему Молдовы, как обещал (ВИДЕО)

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Несколько лет назад экс-премьер-министр обещал выступить с разоблачительными декларациями, которые “взорвут” политическую систему Молдовы, однако до сих пор не сделал этого. После сегодняшнего заседания суда, журналисты поинтересовались у Филата, почему он до сих пор молчит.



– Вы думаете, у нас еще есть политическая система, и есть чему взрываться? – сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос о том, почему заседания суда по второму возбужденному против него уголовному делу начались именно сейчас, Филат ответил:

– Потому что выборы!