Филат рассказал, почему он до сих пор не “взорвал” политическую систему Молдовы, как обещал (ВИДЕО)

Филат рассказал, почему он до сих пор не “взорвал” политическую систему Молдовы, как обещал (ВИДЕО)

Несколько лет назад экс-премьер-министр обещал выступить с разоблачительными декларациями, которые “взорвут” политическую систему Молдовы, однако до сих пор не сделал этого. После сегодняшнего заседания суда, журналисты поинтересовались у Филата, почему он до сих пор молчит. 

– Вы думаете, у нас еще есть политическая система, и есть чему взрываться? – сказал он. 

В то же время, отвечая на вопрос о том, почему заседания суда по второму возбужденному против него уголовному делу начались именно сейчас, Филат ответил:

– Потому что выборы! 

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