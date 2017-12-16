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Филат прокомментировал решение ВСП: Рано или поздно все станет ясно

Филат прокомментировал решение ВСП: Рано или поздно все станет ясно

Бывший премьер-министр Влад Филат передал сообщение через своего адвоката Игоря Попа.

Экс-глава правительства заявил, что решение Высшей судебной палаты отклонить прошение об аннулировании дела доказывает, что оно направлено на его устранение из политической жизни страны, а также доказывает намерение возложить на него ответственность за все, что произошло в Республике Молдова, сообщает unimedia.info.

– Признаю, что в первом случае им это удалось. Но как я уже сказал, попытка сделать меня ответственным за все зло, не увенчалась успехом. Рано или поздно все станет ясно! Прискорбно, что все зашло так далеко, но я продолжаю верить в людей и правду, – говорится в послании Влада Филата.

Ходатайство адвокатов экс-премьера Влада Филата об отмене приговора в его отношении было отклонено. Таким образом, осужденный на девять лет лишения свободы бывший лидер Либерал-демократической партии продолжит отбывать свой срок, и на свободу не выйдет.

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