Филат написал открытое письмо Плахотнюку: Ты – трус!

0

Бывший премьер Молдовы Влад Филат выступил на своей странице в соцсети с открытым письмом в адрес Влада Плахотнюка после того, как последний сообщил, что был вынужден уехать из страны, чтобы “обезопасить свою напуганную семью”.

– Безопасность, семья и т.д., но что делать со многими, многими людьми, их семьями, слезами матерей, плачем жён и психологическим травмами детей?! Что делать с телевизионными шоу, с людьми в масках и принятием судебных решений за закрытыми дверьми, с содержанием в пенитенциаре №13, среди крыс, в подвалах и в отсутствии элементарных человеческих условий. За 3 года и 8 месяцев в камере пенитенциара №13 я видел столько мужских слёз и услышал столько боли, что с этим делать?! Что делать со страхом, в которой жила вся страна, с людьми, морально уничтоженными через шантаж, деньги? Что делать с судьями Конституционного суда, с судьями и прокурорами, которых превратили в инструмент для удовлетворения личных интересов?! Что делать с армией “журналистов, политических аналитиков и советников” (в особенности из Румынии), которых превратили в киллеров, которые служили уничтожением людей через манипуляции и ложь?! Что делать с теми, кто был вынужден убежать из страны из-за страха к тебе и твоего режима?! Ты говорил о попытке похищения, но сколько людей было похищено тобой? – перечислил Филат.

Экс-премьер отметил, что на эти и на многие другие вопросы Плахотнюку придется отвечать перед людьми.

– Про меня говорили и будут говорить многое, ведь тогда, когда мне предложили сбежать, так как РМ – небезопасное место, позаботиться о семье, я решил остаться и доказать свою невиновность. Но решение о моей судьбе было принято за закрытыми дверьми. Я взаперти, но моя душа на свободе, а совесть чиста. Ты же выбрал бегство! Ты трус! Но знай, что ты можешь сбежать от чего и кого угодно, но от самого себя не убежишь. В конце концов, все ответят за то, что сделали. Честно, мне жаль тебя, но жизнь – круче кино (даже круче “Крестного отца”), – подытожил он.