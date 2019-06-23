Филат хочет дать показания следственной комиссии по “краже века”

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Бывший премьер-министр Влад Филат, приговоренный к девяти годам лишения свободы за коррупционные деяния в 2015 году, передал председателю следственной комиссии по расследованию банковского мошенничества Александру Слюсарю, что он находится в распоряжении членов комиссии для предоставления информации, которой он располагает, и готов ответить на вопросы, которые представляют интерес. Это же сообщение адресовано посредством адвокатов и другим специальным парламентским комиссиям, передает IPN.

В сообщении бывшего премьер-министра, переданного через его адвокатов и размещенного в Facebook, говорится, что “все спекуляции Демократической партии о нарушении демократических принципов, по крайней мере, смешны, учитывая, как она управляла страной последние три с половиной года”.

Влад Филат отметил также, что он верит, что новое правительство, “помимо надежды, которое оно подает гражданам, сможет предложить людям то, чего они так долго ждали, – свободу, демократию и благополучие”. Бывший премьер-министр призывает нынешний политический класс не повторять никудышный прошлый опыт, когда проблемы были заявлены и объявлены, создавались различные комитеты и комиссии, но безрезультатно.

Влад Филат также сказал, что если бы удалось тогда отправить в отставку тогдашнего генерального прокурора Валериу Зубко, а также бывшего президента Национального банка Дорина Дрэгуцану, удалось бы избежать банковского мошенничества и трагедии в Пэдуря Домняскэ, “а также много других плохих вещей, которые произошли в Республике Молдова”.