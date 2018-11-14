Фигурирующего в деле о коррупции судью из Оргеева сняли с должности

Члены Высшего совета магистратуры удовлетворили запрос генпрокурора о снятии с должности одного из судей. По словам Эдуарда Харунжена, речь идёт о Евгении Поповиче из суда Оргеева, который фигурирует в деле о коррупции.

Антикоррупционная прокуратура, которая ведёт это дело, сообщила в середине октября, что прокурор из Прокуратуры Оргеевского района запросил через адвоката у супруги обвиняемого в незаконном обороте наркотиков 3 000 евро для того, чтобы избежать уголовного наказания. Уголовное дело по данному факту рассматривал судья Евгений Попович. Он также через адвоката запросил у супруги обвиняемого 2 000 евро для того, чтобы смягчить наказание и освободить мужчину из-под стражи.

В связи с этим Антикоррупционная прокуратура возбудила три уголовных дела за пассивную и активную коррупцию на имена судьи, прокурора и адвоката. На данный момент они проходят по данному делу в качестве обвиняемых.

Стоит отметить, что Евгений Попович был назначен на должность судьи в марте 2017 года. Он должен был проработать в суде Оргеева 5 лет. До того, как его назначили судьёй, он работал в качестве председателя Профсоюзного комитета студентов Молдавского экономической академии, пишет deschide.md.

Когда Евгений Попович претендовал на функцию судьи, его кандидатуру поддержали многие, в том числе бывший ректор Академии государственного управления Олег Балан, председатель Ассоциации судей Ион Друцэ и даже глава Высшей судебной палаты Виктор Попа. По их словам, кандидат Евгений Попович – человек «справедливый, ответственный, настойчивый и скромный», который «может правильно применить закон в разных ситуациях».