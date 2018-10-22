Фестиваль вина с размахом провели в Басарабяске (ФОТО)

Мероприятие состоялось в минувшие выходные. Своими впечатлениями от праздника на своей странице в соцсети поделился председатель района Петр Пушкарь.

– Наш район становится более открытым к миру, мы приобретаем новых друзей. Подобные красочные события крайне важны для продвижения позитивного имиджа района Басарабяска и привлечения новых партнеров для его развития, – подчеркнул он.

По словам Пушкаря, специально для участия в празднике прибыли побратимы района из Республики Беларусь и Украины. Он поблагодарил Президенту РМ Игоря Додона, Партию социалистов за поддержку в проведении мероприятия, а башкана Гагаузии Ирину Влах – за участие в нем.

– Со следующего года будем проводить Фестиваль домашнего вина, – добавил Пушкарь.