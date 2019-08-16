Фестиваль «ТЭФИ-Содружество» впервые пройдет в Кишиневе (ВИДЕО, ФОТО)

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В пятницу Игорь Додон провел рабочее заседание оргкомитета по подготовке и проведению Девятого телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество», который впервые состоится в Республике Молдова 16-19 сентября под патронатом главы государства. Ожидается, что в мероприятии примут участие известные журналисты, продюсеры, режиссеры и сценаристы из 13 стран СНГ и Балтии.

Программа фестиваля будет включать показы документальных работ, мастер-классы и творческие вечера. Кроме того, для зарубежных гостей будет составлена обширная культурная программа, которая позволит им ознакомиться с богатой историей и культурой Республики Молдова.

– В период с 16 по 19 сентября мы планируем провести впервые в Молдове важное мероприятие – «ТЭФИ-Содружество». Напомню, что мы подписали соглашение по этому поводу в прошлом году на Молдо-российском экономическом форуме. Мы тогда договорились, что в этом году мы попробуем провести это мероприятие у нас. Принципиальное решение принято, оно будет проводиться у нас, поэтому сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить, что мы должны сделать, чтобы все прошло на высоком уровне, – отметил президент, обращаясь к участникам встречи.

Глава государства выразил уверенность в том, что планируемые мероприятия будут иметь большое значение и для специалистов в области СМИ, и для широкой общественности. Игорь Додон также считает, что фестиваль «ТЭФИ-Содружество» послужит площадкой для укрепления связей между деятелями культуры и телевидения постсоветского пространства и предоставит большие возможности для продвижения Республики Молдова как перспективного туристического направления и в целом для укрепления положительного имиджа нашей страны на международной арене.

