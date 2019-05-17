Фестиваль семьи под патронатом президента пройдет в это воскресенье и в Бельцах

Фестиваль семьи под патронатом президента пройдет в это воскресенье и в Бельцах

19 мая под патронатом Президента Республики Молдова Игоря Додона грандиозный Фестиваль семьи пройдет и в северной “столице” Молдовы – Бельцах. Начало праздника, который состоится возле фонтана, в центре города, запланировано на 14.00. 

– Всех посетителей ждет насыщенная программа, а также конкурсы для детей и взрослых. По периметру площадки будут расположены множество бесплатных аттракционов, а также будут раздаваться бесплатные попкорн, сладкая вата и мороженое. Различные музыкальные коллективы города будут радовать бельчан своими выступлениями со сцены, – говорится в приглашении на праздник. 

Напомним, что грандиозный Фестиваль семьи в Кишиневе пройдет на площади Великого национального собрания. Праздник начнется в 10.00 и продлится до 17 часов.

Оба мероприятия пройдут в рамках объявленного ранее главой государства Года семьи.

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