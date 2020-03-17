ФЕЙК! Полиция опровергла очередную информацию, которая “гуляет” по Интернету (ФОТО)

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Генеральный инспекторат полиции сообщает, что в социальных сетях и мобильных приложениях распространяются несколько ложных сообщений на тему коронавируса. Делается это для того, чтобы дезинформировать общество и вызвать панику среди граждан.

В связи с этим полиция призывает людей, которые создают ложные сообщения, не использовать сложную эпидемиологическую ситуацию, чтобы создать панику и помешать деятельности компетентных органов.

– Эти действия являются незаконными. Виновные будут идентифицированы и наказаны, – отмечает ГИП.

Кроме этого, правоохранительные органы призвали граждан страны искать информацию только на официальных источниках, в данном случае – на официальном сайте полиции, а также проверять любую полученную информацию.

– Даже если вы не являетесь автором ложных сообщений, не распространяйте их! – призывает полиция.