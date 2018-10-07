Федор Гагауз – кандидат ПСРМ в парламент по Чадыр-Лунгскому округу (ФОТО)

Партия социалистов провела сегодня очередной митинг протеста против 9-летней грабительской политики властей – теперь и в Чадыр-Лунге.

На митинге был представлен кандидат по Чадыр-Лунгскому одномандатному округу N 46, в который входят населенные пункты Чадыр-Лунги и Вулканешт, – депутат Парламента РМ Федор Гагауз.

– Федора Гагауза прекрасно знают в Чадыр-Лунге, он завоевал заслуженный авторитет, в том числе своим участием в парламентской деятельности. Уверена, что он станет достойным представителем жителей этого округа в новом парламенте, – отметила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.