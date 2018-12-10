Федерация шахмат Молдовы под руководством Игоря Додона продолжает добиваться успехов на международном уровне (ФОТО)

В качестве президента Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон созвал очередное заседание президиума федерации, в рамках которого были подведены итоги ее деятельности в 2018 году и обозначены приоритеты на 2019 год.

Как отметил Додон на своей странице в соцсети, участники мероприятия с удовлетворением констатировали проведение в 2018 году 35 национальных состязаний. Наши шахматисты участвовали в 18 международных первенствах, где добились внушительных результатов:

– международный гроссмейстер Дмитрий Светушкин завоевал золотую медаль в Суперлиге Национального командного чемпионата в Румынии 24 ноября – 2 декабря; – воспитанник Центра совершенствования при Федерации шахмат Андрей Маковей занял первое место в Суперлиге того же чемпионата, за первой доской с 6 баллами из 9 возможных, выполнив первую норму на звание гроссмейстера; – юниор Иван Скицко с итоговым результатом 2488 за первой доской выполнил вторую норму на звание международного гроссмейстера на Всемирной олимпиаде среди юниоров, которая проходила в турецком городе Конья с 24 ноября по 2 декабря; – в августе Феличия Ожог завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы среди юниоров и так далее.

Кроме того, в течение года в состав Федерации шахмат вошли восемь спортивных клубов и ассоциаций. Таким образом, число аффилированных клубов и ассоциаций достигло 44. В 26 районах страны есть местные организации шахматистов.

На заседании был одобрен календарный план национальных и международных спортивных мероприятий Федерации шахмат на 2019 год. В феврале 2019 года было решено организовать международный турнир «Кубок президента» с приглашением международных гроссмейстеров из зарубежных стран. Кроме того, принято решение провести 22 декабря нынешнего года Национальную конференцию «Шахматы в школе», где будет делаться упор на важности преподавания шахмат в общеобразовательных учебных заведениях. А на 19 января запланировано общее отчетное собрание Федерации шахмат.

– В качестве президента Федерации шахмат Республики Молдова и президента страны буду и далее способствовать продвижению спорта в целом и шахмат в частности, – подытожил Игорь Додон.