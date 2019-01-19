Федерация шахмат Молдовы под руководством Игоря Додона продолжает добиваться грандиозных успехов (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня принял участие в Общем отчетном собрании Федерации шахмат, где были подведены итоги работы Федерации в 2018 году и определены приоритеты на текущий год.

На своей странице в соцсети глава государства поведал, что в 2018-м году было организовано 35 национальных первенств. Наши шахматисты участвовали в 18 международных соревнованиях, на которых достигли впечатляющих результатов.

⁃ В то же время на протяжении минувшего года увеличилось количество спортивных клубов и ассоциаций, аффилированных с Федерацией шахмат: с 29 в начале года до 44 в конце 2018 года. Наша задача заключается в открытии шахматных клубов в каждом районе, чтобы любители этой интеллектуальной игры имели возможность практиковаться в ней, – подчеркнул Додон.

Кроме того, он высоко оценил тот факт, что молдавская Федерация шахмат находится на 46-й строчке в рейтинге ФИДЕ из 179 государств. У нас 7 действующих мастеров спорта, 23 международных мастера, 80 игроков с титулами ФИДЕ, 59 игроков с рейтингом Эло больше 2000 пунктов, в том числе 30 человек с рейтингом более 2200 пунктов.

⁃ Еще один важный итог прошедшего года – это назначение нашего международного гроссмейстера Виорела Бологана на должность исполнительного секретаря ФИДЕ, что говорит о высокой оценке всех шахматистов из нашей страны. Горжусь достигнутыми результатами! Будем прилагать дополнительные усилия для продвижения шахмат и достижения красивых результатов в 2019 году. На текущий год уже запланировано проведение 33 национальных и 12 международных первенств, где, я уверен, наши шахматисты выступят успешно, – добавил глава государства.

В завершение встречи он пригласил всех присутствующих принять участие в Чемпионате Республики Молдова по шахматам среди команд кадетов. Турнир пройдет 26 января в городе Бельцы, куда по приглашению Игоря Додона прибудет легендарный российский шахматист, 12-кратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов.