Федерация шахмат Молдовы под руководством Игоря Додона продолжает добиваться грандиозных успехов (ФОТО)

Федерация шахмат Молдовы под руководством Игоря Додона продолжает добиваться грандиозных успехов (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня принял участие в Общем отчетном собрании Федерации шахмат, где были подведены итоги работы Федерации в 2018 году и определены приоритеты на текущий год.

На своей странице в соцсети глава государства поведал, что в 2018-м году было организовано 35 национальных первенств. Наши шахматисты участвовали в 18 международных соревнованиях, на которых достигли впечатляющих результатов.

⁃ В то же время на протяжении минувшего года увеличилось количество спортивных клубов и ассоциаций, аффилированных с Федерацией шахмат: с 29 в начале года до 44 в конце 2018 года. Наша задача заключается в открытии шахматных клубов в каждом районе, чтобы любители этой интеллектуальной игры имели возможность практиковаться в ней, – подчеркнул Додон.

Кроме того, он высоко оценил тот факт, что молдавская Федерация шахмат находится на 46-й строчке в рейтинге ФИДЕ из 179 государств. У нас 7 действующих мастеров спорта, 23 международных мастера, 80 игроков с титулами ФИДЕ, 59 игроков с рейтингом Эло больше 2000 пунктов, в том числе 30 человек с рейтингом более 2200 пунктов.

⁃ Еще один важный итог прошедшего года – это назначение нашего международного гроссмейстера Виорела Бологана на должность исполнительного секретаря ФИДЕ, что говорит о высокой оценке всех шахматистов из нашей страны. Горжусь достигнутыми результатами! Будем прилагать дополнительные усилия для продвижения шахмат и достижения красивых результатов в 2019 году. На текущий год уже запланировано проведение 33 национальных и 12 международных первенств, где, я уверен, наши шахматисты выступят успешно, – добавил глава государства.

В завершение встречи он пригласил всех присутствующих принять участие в Чемпионате Республики Молдова по шахматам среди команд кадетов. Турнир пройдет 26 января в городе Бельцы, куда по приглашению Игоря Додона прибудет легендарный российский шахматист, 12-кратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов.

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