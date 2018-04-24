Фармацевтическую компанию оштрафовали на 1,5 миллиона леев за отказ поставлять медикаменты в больницу

Высшая судебная палата оставила в силе решение пленума Совета по конкуренции, который квалифицировал действия компании “SANFARM-PRIM” S.A. как нарушение Закона о конкуренции.

Так, предприятие обязали заплатить более 1,4 миллиона леев штрафа за отказ поставлять медикаменты в районную больницу Яловен. Совет по конкуренции сообщает, что штраф был выплачен в государственный бюджет.

Стоит отметить, что государство обладает 99% акций данного предприятия. Компания является одним из самых крупных импортеров медикаментов, пишет tv8.md.

Ранее пленум Совета по конкуренции санкционировал шесть экономических агентов после того, как они отказались выполнять свои обязательства по контракту и не поставили в полном объеме и в срок лекарства в медицинские учреждения страны.