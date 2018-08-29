Фаны Канду против фанов Санду: Цырдя показал, кто выиграл в результате протестов

Прошедшие по Кишиневу протесты и беспорядки – это не что иное, как неадекватный протест воров против бандитов.

Такого мнения придерживается депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя. Апогеем абсурда, по его мнению, стало то, что бандиты решили ответить тем же, организовав массовый протест против воров.

– 26 августа фаны Санду (PAS cu DA, ЛДПМ, НП) дали хороших тумаков фанам Канду. Перевернули столы Шора, набросились с кулаками на «автомоболистов». Шор чудом спасся бегством.

27 августа фаны Канду дали пинков фанам Санду. Полиция быстро упаковала протестующих у памятника Штефана. Санду вывели ее охраники.

Санду поддержали лидеры румынских опозиционных партий. Также Санду удалось частично выставить режим в неприглядном свете. Однако, в целом, победили фаны Канду. И вот почему.

1. PAS cu DA обещала самый массовый митинг и падение режима. На выходе, 4 партии с трудом привели несколько тысяч граждан. Режим укрепился.

2. 27 августа посол США похвалил режим и полицию, заявив, что «Эвакуация протестующих из центра Кишинева – это и есть демократия!» Получается, что посол похвалил фанов Канду за разгон и хорошие тумаки фанам Санду.

3. 28 августа Венгрия обратилась в ЕС, требуя разморозить макрофинансовую помощь в 100 млн евро. Видимо, в качестве награды за разгон PAS cu DA.

4. Президент Румынии К. Иоханис заявил, что Румыния усилит поддержку РМ по пути в евроинтеграции. Похоже, разгон демонстрантов – это и есть евроинтеграция.

5. Евросоюз мудро промолчал, а значит поддержал режим. Но самое главное – в другом.

19 мая 2018 года «реформированная» на деньги ЕС полиция (в 2016 получили 57 млн евро) зверски избила священников, женщин и детей, защищая молдавских геев.

Вы видели, чтобы PAS cu DA возмущалась? Нет! PAS cu DA ликовала! Санду же сама участвовала в марше ЛГБТ 8 марта!

Против марша выступил лишь президент И.Додон. Сегодня они возмущены за куда более «ласковое» обращение со стороны полиции!

А после высказываний посла США, вы видели критику и протесты перед посольством? И не увидите. Как может лакей критиковать хозяина?!

И последнее. 26 августа сторонники PAS cu DA набросились кулаками на русскоязычных, требуя не говорить на свинском языке!

Вы услышали извинения от PAS cu DA и от Нашей Партии? И не услышите. Спокойной ночи, Молдова – написал депутат.