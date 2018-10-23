Фантастическая возможность для молдаван: они смогут отправить сообщение на Луну

В 2020 году гражданам Молдовы будет предоставлена уникальная возможность отправить сообщение на Луну. Это будет осуществлено благодаря проекту Moonshot, который стартовал вчера в Центре «Tekwill» Технического университета Молдовы.

Moonshot – проект первой молдавской блокчейн-компании, цель которой – отправить на Луну объект в виде монеты с тысячами сообщений, написанных землянами, пишет moldpres.md. Он был создан четырьмя молдавскими гражданами: веб-разработчиком Инной Присэкару, выпускником Академии ВВС США Антоном Чебану, предпринимателем Александром Вершининым и пиар-менеджером Андреем Лукой.

В ходе пресс-конференции Александр Вершинин рассказал, что сообщения пользователей будут выгравированы на монете диаметром 1 метр, которую затем отправят на Луну на ракете Atlas V. Логистическую сторону обеспечит ​​Astrobotic, один из клиентов НАСА, с которыми Moonshot планирует в первом квартале 2019 года подписать соглашение. Стоимость проекта – 1 миллион 200 000 долларов, деньги будут собраны у спонсоров и тех, кто захочет отправить сообщения на Луну.

– Сообщение стоит 40 долларов. Для молдавских граждан сообщения будут бесплатными, – уточнил Вершинин.

Запуск Atlas V запланирован на начало 2020 года.