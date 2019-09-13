Фальшивые документы и деньги обнаружили в кишиневском аэропорту

Фальшивые документы и деньги обнаружили в кишиневском аэропорту

Двое граждан Турции были задокументированы пограничниками за обнаруженные при них документы и банкноты евро с признаками подделки. Случаи были зарегистрированы в аэропорту в минувшие дни.

Так, гражданин Турции, который являлся пассажиром рейса Кишинёв – Варшава, предъявил на контроле паспорт с признаками фальсификации. Пограничники провели дополнительную проверку, которая подтвердила подозрения. Признаки подделки обнаружили также во вклеенном в паспорт виде на жительство мужчины в Германии.

Второй гражданин Турции, пассажир рейса Стамбул – Кишинёв, привёз с собой подделанные деньги. Речь идёт о купюрах евро с явными признаками фальсификации.

По обоим инцидентам ведётся расследование.

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