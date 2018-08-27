Фальшивое молдавское водительское удостоверение «всплыло» на румынской границе

Подделка была обнаружена на контрольно-пропускном пункте Оанча.

По данным Пограничной полиции Румынии, 22-летний молодой человек с двойным гражданством (Молдовы и Румынии) предъявил все документы, необходимые для прохождения границы. Среди них находилось и водительское удостоверение, выданное молдавскими властями, категорий А, В и С.

В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что документ является подделкой, а согласно базе данных гражданин Молдовы не получал водительского удостоверения. Сам молодой человек рассказал, что приобрёл права у неизвестного ему человека, заплатив при этом 100 евро.

Пограничная полиция проводит проверку по данному факту.