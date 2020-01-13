Еженедельный отчёт НАЦ: арестовано имущество почти на 30 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества арестовало финансовые активы на 28,8 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно пресс-службе НАЦ, отдел аналитики провёл 6 операционных анализов по уголовным делам. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 15 законодательных проектов и направил 14 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ был зарегистрирован 881 материал, в том числе 21 жалоба.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 78 звонков, 4 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 5 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 1 – в пенитенциарных учреждениях, 2 – под домашним арестом, 2 – в изоляторе.