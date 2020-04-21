Еженедельное совещание руководства Молдовы: о чем говорили Додон, Кику и Гречаный (ФОТО, ВИДЕО)

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Этим утром Игорь Додон, Ион Кику и Зинаида Гречаный провели традиционное совещание в формате президент – премьер – спикер. Как отметил глава государства на своей странице в соцсети, была обсуждена ситуация в Республике Молдова в связи с пандемическим кризисом.

– Кроме того, говорили о предстоящих заседаниях правительства и парламента, на которых планируется одобрить ряд проектов по поддержке населения и экономических агентов, а также соглашение с Российской Федерацией о суверенном кредите в размере 200 млн. евро, – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, руководство страны проводит заседания в таком формате еженедельно.

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