Еженедельное совещание: о чем говорили президент, спикер и премьер (ФОТО, ВИДЕО)

Еженедельное совещание: о чем говорили президент, спикер и премьер (ФОТО, ВИДЕО)

В Государственной резиденции этим утром прошло еженедельное совещание президента Игоря Додона, председателя парламента Зинаиды Гречаный и премьер-министра Иона Кику. Стороны обсудили важнейшие вопросы социально-экономической повестки Республики Молдова и определили план действий на текущую неделю.

Кроме того, они проанализировали результаты прошедших в субботу, 23 ноября, рабочих встреч с рядом министров и мэром столицы.

– Были единодушны во мнении о необходимости ускорения процессов, касающихся принятия в парламенте социальных законопроектов, а также начала реализации крупных инфраструктурных проектов при поддержке инвесторов, в том числе зарубежных, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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