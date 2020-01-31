Ежегодно жители Молдовы усыновляют около 100 детей, оставшихся без родительской опеки

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Ежегодно в Молдове около 100 сирот становятся приёмными детьми. По мнению специалистов, эта цифра – маленькая для нашей страны. Это объясняется, во-первых, тем, что сама процедура усыновления сложная. Во-вторых, большинство молдаван настаивают на усыновлении маленьких детей без братьев и сестёр.

– Есть дети без особых потребностей, здоровые. В таком случае мы, конечно, отдаём предпочтение молдавским семьям, – пояснила глава Управления по защите прав детей Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Анастасия Грузин.

В настоящее время в Республике Молдова есть около 600 сирот, подготовленных к усыновлению, и почти 400 семей, ожидающих возможности усыновить ребенка. Процедура может продлиться от нескольких месяцев до года, передаёт publika.md.

Примечательно, что если молдаване готовы усыновить ребёнка до 3 лет, то иностранцы чаще всего изъявляют желание принять в семью детей школьного возраста, их братьев и сестёр или детей с ограниченными возможностями.