Ежегодно из-за курения умирают около 5 000 молдаван

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Табакокурение и воздействие табачного дыма ежегодно уносят жизни около 4 700 человек в Республике Молдова. 60% из них – люди трудоспособного возраста. Такие данные представило ​​Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как уточнили в Минздраве, ежегодно от курения табака в мире умирает около 8 млн человек, в том числе 1 млн – от воздействия табачного дыма, пишет moldpres.md. Курение провоцирует болезни сердца, мозга, рак, диабет, хронические заболевания легких, атеросклероз.

В 2018 году в стационаре Республиканского наркологического диспансера более 460 человек получили профессиональные консультации по вопросам прекращения курения. Ещё 305 человек прошли лечение от табачной зависимости. Более 3 000 курильщиков отправились на консультации по отказу курения, предоставляемые наркологами из местных учреждений здравоохранения. Семейные врачи оказали первичную консультационную помощь более чем 156 000 курильщиков, пишет источник.