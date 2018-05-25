Ежегодно 26 июня Молдова будет отмечать День борьбы с наркоманией

Ежегодно 26 июня Молдова будет отмечать День борьбы с наркоманией

Парламент объявил о том, что, начиная с этого года, 26 июня граждане Молдовы будут отмечать Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным оборотом.

Соответствующее решение было принято вчера, 24 мая, в ходе пленарного заседания. Примечательно, что эту дату в 1987 году учредила Генеральная Ассамблея ООН в целях повышения осведомленности об угрозе, которую наркотики представляют для общества.

Согласно статистике, около 200 миллионов человек во всем мире употребляют наркотики не реже одного раза в год. Из них 25 миллионов считаются наркоманами. Каждый год 200 000 человек умирают от болезней, связанных с наркоманией.

Согласно данным Международного центра по борьбе с наркотиками, за последние три года в Молдове употребление психотропных веществ среди подростков увеличилось почти в три раза.

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