Ежедневно в службу спасения поступают до 6 звонков от людей, решившихся на суицид

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Каждый день на телефон службы экстренной помощи 112 поступает от 5 до 6 звонков со всей Молдовы от людей, которые хотят покончить жизнь самоубийством.

Тем не менее, число самоубийств, зарегистрированных в течение последних 12 месяцев, сократилось примерно на 100 случаев, пишет publika.md. Так, в прошлом году 489 человек покончили с собой, тогда как 5 лет назад этот показатель составлял 581.

Спасатели и психологи призывают граждан незамедлительно реагировать и обращаться в службу 112, если они становятся свидетелями попытки самоубийства.

Согласно мировой статистике, Молдова занимает 50-е место в рейтинге самоубийств в мире. В нашей стране на каждые 100 тысяч человек приходится около 13 попыток самоубийств.