Ежедневно порядка 400-500 жителей Молдовы подают заявления на получения пособия по безработице (ВИДЕО)

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Глава государства приветствует решение комиссии по ЧС продлить срок приема заявлений от граждан, которые хотят получить пособие по безработице. Эта процедура продолжается, несмотря на дебаты и обращения со стороны некоторых депутатов. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

– Согласно официальным данным, на текущий момент в стране зарегистрированы 21 000 безработных. За последние дни зарегистрировались 3 812 человек – по 400-500 граждан в день, – сказал он.

Напомним, несмотря на решение КС, Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась продолжать прием заявлений на получение пособия по безработице. Размер выплаты будет составлять 2775 леев в месяц до конца режима ЧП.

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