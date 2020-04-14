Ежедневно порядка 400-500 жителей Молдовы подают заявления на получения пособия по безработице (ВИДЕО)

Ежедневно порядка 400-500 жителей Молдовы подают заявления на получения пособия по безработице (ВИДЕО)

Глава государства приветствует решение комиссии по ЧС продлить срок приема заявлений от граждан, которые хотят получить пособие по безработице. Эта процедура продолжается, несмотря на дебаты и обращения со стороны некоторых депутатов. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. 

– Согласно официальным данным, на текущий момент в стране зарегистрированы 21 000 безработных. За последние дни зарегистрировались 3 812 человек – по 400-500 граждан в день, – сказал он. 

Напомним, несмотря на решение КС, Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась продолжать прием заявлений на получение пособия по безработице. Размер выплаты будет составлять 2775 леев в месяц до конца режима ЧП.

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