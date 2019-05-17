Ежедневно молдаване выбрасывают в мусор более 4 000 тонн еды

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Почти треть продуктов питания молдаване попросту выбрасывают. Каждый день в мусор попадает более четырёх тысяч тонн пищи.

Исследования показывают, что 24% пищевых отходов – это приготовленная пища, 22% – фрукты, 21% – овощи. 20% приходится на хлеб, 11% – на молочные продукты и только 1% – на мясные продукты, пишет hotnews.md со ссылкой на tvrmoldova.md.

В этой связи продовольственные организации ООН разрабатывают новые концепции, направленные на экономное использование населением натуральных продуктов и налаживание культуры удаления отходов.