Евровидение-2021: участники будут представлять свои страны в следующем году, но с новыми песнями

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Организаторы “Евровидения” решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе “Евровидения”.

– Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году, – говорится в сообщении организаторов.

В начале этой недели организаторы конкурса объявили, что “Евровидение” впервые за время существования в этом году будет отменено из-за пандемии коронавируса. Конкурс перенесен на 2021 год.

“Евровидение-2020” должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на “Евровидении” в 2019 году, передаёт interfax.ru.

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