“Евровидение-2020” официально отменили из-за коронавируса

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Конкурс “Евровидение-2020” официально отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом сегодня сообщили в соцсетях организаторы шоу.

– С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса “Евровидение-2020” в Роттердаме. За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые могли позволить провести “Евровидение-2020”. Однако неопределённость, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введённые правительствами участвующих стран и властями Нидерландов, вынудили нас принять это непростое решение, в основе которого – забота о здоровье артистов, сотрудников, поклонников и зрителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и во мире, – говорится в сообщении.

Исполнительный супервайзер Джон Ола Сэнд уточнил, что Европейский вещательный союз и власти Роттердама продолжат переговоры, чтобы организовать конкурс в 2021 году, пишет eadaily.com.

“Евровидение-2020” должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах. От Молдовы на конкурс должна была поехать Наталья Гордиенко с песней “Prison”.

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