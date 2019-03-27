Евровидение-2019 в Тель-Авиве под угрозой срыва: названа причина

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Международный музыкальный конкурс Евровидение-2019, который планировалось провести в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, могут отменить в связи с ракетными атаками и проблемами в Израиле, связанными с безопасностью.

Официальные представители Европейского вещательного союза внимательно следят за развитием событий, но у них нет пока конкретного плана действий, пишет tv8.md. Они опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили, что в понедельник утром в Израиль прибыли участники «Евровидения» из Великобритании, Норвегии и Черногории.

Утром в понедельник по меньшей мере семь мирных жителя, включая детей, пострадали в населенном пункте Мишмерет в центральной части Израиля при ракетном обстреле из сектора Газа. Стоит отметить, что менее чем за две недели ракетная атака была нанесена по центру Израиля дважды. В то же время, за 50 дней до начала Евровидения опасения по поводу возможной атаки во время конкурса растут.