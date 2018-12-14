Евровидение-2019: начался приём заявок на участие

Общественная компания «Телерадио-Молдова» объявило о национальном отборочном этапе Международного песенного конкурса «Евровидение-2019». С сегодняшнего дня, 13 декабря, все желающие представить Республику Молдова в Тель-Авиве могут подавать заявки на участие.

Претенденты могут отправлять заявки на регистрацию и аудиоматериалы в цифровом виде в Центр приёма документов по улице Хынчешть, 64, ТВ «Молдова 1», до 18 января 2019 года.

Заявки будут приниматься с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Заявку также можно отправить на электронный адрес eurovision@trm.md с прикреплёнными аудиоматериалами в формате mp3 или другом распространённом формате.

Требования к заявкам:

– Заполненный бланк на участие;

– бланк с указанием имени, фамилии, даты рождения, места жительства, адреса, контактной информации;

– гарантия авторских прав на песню и текст песни, подтверждающая, что произведение не было опубликовано до 1 сентября 2018 года;

– печатная версия текста и перевод песни, если исполнение не на государственном языке;

– запись песни в цифровом формате.

По желанию:

– фотографии участника и танцевальной группы (крупный план, средний план, общий план) на цифровом носителе или по почте, в формате *jpeg, минимальное разрешение 1920*1080;

– Видеозапись исполнения (рабочая версия) на цифровом носителе.

64-й выпуск конкурса «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве, на площадке международного конференц-центра Expo Tel Aviv. Конкурс будет состоять из двух полуфиналов, которые состоятся 14 и 16 мая. Большой финал пройдёт 18 мая 2019 года.