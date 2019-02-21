Евровидение-2019: цены на билеты доступны от 121 до 487 евро

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Поклонники, желающие посетить конкурс, который пройдет в мае в Тель-Авиве, должны будут заплатить от 121 до 487 евро за билет. Как пишет agerpres.ro, самый дешёвый билет на репетицию полуфинала стоит 85 евро, а самый дорогой билет на VIP-место в финале – 487 евро.

Цены на билеты на финальный концерт колеблются между 121 евро за места в последних рядах и 243 евро за места ближе к сцене. Соответственно, билеты в первых рядах будут ещё дороже.

Разница в цене между прошлогодними и билетами этого года объясняется тем фактом, что стадион в Лиссабоне был рассчитан на 20 000 мест, в то время как вместимость в Тель-Авиве – всего 7 500 мест. Кроме того, 500 билетов будут бесплатно распространены среди солдат израильской армии, а 3 000 билетов зарезервированы для делегаций 42 стран-участниц и членов Европейского вещательного союза.

Напомним, что 64-й конкурс Евровидения пройдет в Израиле благодаря победе на прошлогоднем конкурсе Нетты Барзилай с песней «Toy». Конкурс состоится в Тель-Авивском конференц-центре. Два полуфинала пройдут 14 и 16 мая, а финал – 18 мая 2019 года.