Европейский инвестбанк поддержит малые и средние предприятия Молдовы

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Финансирование малых и средних предприятий для преодоления пандемического кризиса при поддержке Европейского инвестиционного банка обсудили министр экономики и инфраструктуры Сергей Райлян и глава представительства банка в РМ Антонио Кастильо.

В ходе обсуждения рассматривались проекты и этапы их внедрения. Так, стороны затронули восстановление сетей электропередачи, реструктуризацию железнодорожных путей, взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии, повышение энергоэффективности общественных и жилых зданий, операционных линий кредитования Европейским инвестбанком из банковской системы РМ.

Министр экономики выразил благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Европейским инвестиционным банком в реализации проектов, имеющих стратегическое значение в различных областях, особо отметив проекты, направленные на укрепление энергетической безопасности страны.

В свою очередь, Антонио Кастильо заверил в продолжении инициированных проектов и расширении кредитного портфеля. Он также упомянул, пишет moldpres.md, о возможностях поддержки реальной экономики с помощью новой программы ЕС для стран “Восточного партнёрства”, призванной смягчить социально-экономические последствия пандемии COVID-19.

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