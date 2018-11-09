Евро за раз потеряет почти 20 банов: курс валют на пятницу и выходные

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 9, 10 и 11 ноября.

После вчерашнего резкого скачка на 12 банов вверх, евро также резко подешевеет, теперь на 19 банов. Стоимость единой европейской валюты в пятницу и выходные составит 19 леев и 43 бана.

Доллар тем временем тоже продолжает падать. Сегодня его стоимость составит 17,03 леев, тогда как вчера он стоил 17,07 леев.

На 4 бана подешевеет румынский лей, который будет стоить 4 лея 16 банов. Украинская гривна и российский рубль останутся неизменными и будут стоить 61 бан и 25 банов соответственно.