Евро подорожает на 16 банов: курс валют на вторник

0

Единая европейская валюта подорожает на 16 банов, ее официальный курс составит во вторник, 6 августа, 19 леев и 95 банов.

По официальным данным Национального банка Молдовы, американский доллар подорожал на два бана, и будет стоить сегодня 17 леев 86 банов, передаёт moldpres.md.

Румынский лей подорожал на три бана. Его официальный курс составляет 4 лея и 21 бан.

Курс украинской гривны и российского рубля остаётся неизменным. Они будут стоить сегодня 69 и 27 банов соответственно.