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В пятницу и в выходные дни евро обесценится по отношению к молдавскому лею, согласно официальному курсу валют, объявленному Нацбанком Молдовы.

Таким образом, цена евро составит 19 леев 51 бан, на 4 бана меньше, чем вчера. Доллар сохранит свои позиции и будет стоить 17 леев 49 банов, передаёт moldpres.md.

В то же время НБМ отмечает, что в конце текущей недели румынский лей подешевеет на один бан, до уровня 4 лея 13 банов. Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным – 69 банов и, соответственно, 26 банов.