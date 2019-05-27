Евро и доллар снова подорожают в начале недели

0

Согласно официальному курсу валют, установленному Национальным банком Молдовы, единая европейская валюта и доллар США в начале недели подорожают.

В понедельник, 27 мая, евро будет стоить 20 леев и 19 банов, а доллар подорожает на 2 бана и будет стоить 18 леев и 5 банов, пишет moldpres.md.

Подорожает и румынский лей. Он будет стоить на 3 бана дороже, то есть, 4 лея и 24 бана.

Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным. Рубль по-прежнему будет стоить 27 банов, а гривна – 68 банов.