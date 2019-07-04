Евро и доллар продолжают терять в цене: курс валют на четверг

Евро и доллар продолжают терять в цене: курс валют на четверг

Молдавский лей укрепится в четверг, 4 июля, по отношению к евро и доллару, согласно официальному курсу валют, обнародованному Нацбанком Молдовы.

Таким образом, евро потеряет 4 бана и будет стоить 20 леев 35 банов. Цена доллара составит 18 леев 1 бан – на три бана меньше, чем сегодня, передаёт moldpres.md.

Курс румынского лея снизится на один бан – до 4 леев 29 банов, а украинской гривны вырастет на один бан – до 69 банов. Курс российского рубля останется неизменным – 28 банов.

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