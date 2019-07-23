Евро и доллар продолжают дешеветь

Евро и доллар продолжают дешеветь

Курс евро и доллара продолжает снижаться по отношению к молдавскому лею, согласно официальному курсу валют, объявленному Национальным банком Молдовы. 

Таким образом, евро будет стоить 23 июля 19 леев 69 банов – на пять банов меньше, чем в понедельник. Доллар потеряет два бана, и остановится на отметке в 17 леев 55 банов.

Украинская гривна подорожает на один бан и будет стоить 68 банов. Курс румынского лея и российского рубля останется неизменным –  4 лея и 17 банов и, соответственно, 27 банов.

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