Евро и доллар продолжают дешеветь: курс валют на вторник

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Евро и доллар стали дешевле во вторник, 9 июля, согласно официальному курсу валют, объявленному Национальным банком Молдовы (НБМ).

Таким образом, евро потерял 12 банов и остановился на отметке в 20 леев 6 банов. Доллар подешевел на три бана, его цена составила 17 леев 89 банов, передаёт moldpres.md.

Дешевле на два бана будет стоить сегодня и румынский лей – 4 лея 25 банов. А украинская гривна обесценилась на один бан – 69 банов.

Курс российского рубля остается неизменным – 28 банов.