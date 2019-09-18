Евро и доллар продолжают дешеветь: курс валют на среду

Евро и доллар продолжают дешеветь: курс валют на среду

Евро и доллар подешевеют в среду, 18 сентября, согласно официальному обменному курсу, установленному Национальным банком Молдовы (НБМ).

Так, евро сегодня будет стоить 19 леев 52 бана, что на восемь банов меньше, чем вчера. В то же время доллар потерял четыре бана, его стоимость сегодня составляет 17 леев 71 бан.

Курс румынского лея снизился на два бана – до 4 леев 12 банов. Украинская гривна и российский рубль сохранят свой вчерашний курс и будут стоить 71 бан и 27 банов соответственно.

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