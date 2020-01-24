Еврейская община Молдовы поблагодарила Игоря Додона за участие в Форуме памяти жертв Холокоста (ВИДЕО)

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Раввин Еврейской общины Молдовы Шимшон Даниэль Изаксон поблагодарил президента нашей страны Игоря Додона за участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который состоялся накануне в Иерусалиме.

– От имени Еврейской общины Молдовы я хочу особенно поблагодарить Президента Республики Молдова за его участие в этом форуме! Это позволяет нам надеяться на то, что программы Еврейской общины, посвященные укреплению памяти среди школьников, студентов, памяти о Холокосте, колоссальной трагедии, которая имела место в Республике Молдова, будут укрепляться и продолжаться, – сказал Шимшон Даниэль Изаксон, цитируемый Accent TV.

Напомним, накануне Игорь Додон совершил рабочий визит в Государство Израиль по приглашению Президента Реувена Ривлина для участия во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Это масштабное мероприятие приурочено к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим Красной армией. В Форуме приняли участие более 50 иностранных делегаций на уровне глав государств, правительств, парламентов и т.д.

«На полях» мероприятия президент провел ряд двусторонних встреч со своими зарубежными коллегами.