Евгения Чебан: Проблемы людей с особыми потребностями – это позор Киртоакэ (ВИДЕО)

Об этом мунсоветник от фракции ПСРМ заявила в ходе дебатов на тему “Решения для людей с особыми потребностями и поддержка бюджета на 2018 год”, организованных социалистами.

Чебан отметила, что за все годы руководства городом отстраненный генпримар имел возможность решить многие проблемы. Она также посетовала, что на слушания были приглашены все фракции и руководители управлений, но далеко не все посчитали нужным прийти.

– Главу управления здравоохранения Михая Молдовану я пригласила лично сегодня утром, однако он не явился. Его не интересуют ваши проблемы, – отметила она.

Мунсоветник предложила присутствующим на дебатах создать рабочую группу, которая сформулирует все предложения по решению проблем и передаст в письменном виде руководству столичной примэрии.

– Муниципальный совет – это законодательный орган, а конкретными делами должны ежедневно заниматься вице-примары, управления и претуры, – подчеркнула Чебан.

Подняла она и очень острую проблему критической нехватки ассистентов для людей с нарушением слуха. Она отметила, что таких специалистов, которых в Кишиневе осталось всего 6 человек, не готовят в университетах, и предложила исправить это путем создания специальной программы в ВУЗе.

Говоря о людях с нарушением зрения, Чебан рассказала, что фракция Партии социалистов внесла предложение о выделении из мунбюджета в 2018 году 2 миллионов леев на обустройство тактильных пешеходных переходов.

– Предлагаю врио примара, вице-примарам и главам всех управлений завязать глаза и отправить на бульвар Негруцци в стоматологическую клинику. Мы посмотрим, как они это сделают, и поймут ли после этого ваши проблемы, – заявила мунсоветник.

Что касается компенсаций на коммунальные услуги для общественных организаций, Чебан заверила присутствующих, что фракция Партии социалистов предпримет все возможное для выделения их в зависимости от возможностей.