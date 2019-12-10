Еуджен Карас – новый советник президента по внешней политике (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон подписал сегодня указ о назначении Еуджена Караса на должность советника главы государства по внешней политике.

Глава государства поблагодарил его за готовность работать в администрации президента. Он дал высокую оценку дипломатическому опыту Еуджена Караса и имеющемуся у него потенциалу. Исходя именно из этого, Игорь Додон и принял решение предложить ему эту должность.

– Сообщил дипломату о том, что у нас очень напряженный рабочий график. Учитывая тот факт, что господин Карас возглавлял Миссию Республики Молдова при Европейском союзе, я выразил уверенность в том, что этот опыт окажет содействие укреплению отношений Республики Молдова со стратегическими партнерами и проведению взвешенной внешней политики, – отметил президент на своей странице в соцсети.