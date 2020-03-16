Еуджен Карас назначен на должность Посла РМ в США (ФОТО, ВИДЕО)

Еуджен Карас назначен на должность Посла РМ в США (ФОТО, ВИДЕО)

На основании постановления правительства от 11 марта 2020 года сегодня Игорь Додон подписал указ о назначении Еуджена Караса на должность Посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки. Его кандидатура получила одобрение американской стороны.

Игорь Додон поблагодарил Еуджена Караса за усердную работу на посту советника Президента Республики Молдова по внешней политике.

– Дал высокую оценку опыту господина Караса в дипломатической сфере и его потенциалу, благодаря которым я и решил назначить его на новую должность. Выразил уверенность в том, что богатый послужной список господина посла окажет содействие укреплению молдавско-американского стратегического диалога, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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