Еуджен Карас назначен на должность Посла РМ в США (ФОТО, ВИДЕО)

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На основании постановления правительства от 11 марта 2020 года сегодня Игорь Додон подписал указ о назначении Еуджена Караса на должность Посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки. Его кандидатура получила одобрение американской стороны.



Игорь Додон поблагодарил Еуджена Караса за усердную работу на посту советника Президента Республики Молдова по внешней политике.

– Дал высокую оценку опыту господина Караса в дипломатической сфере и его потенциалу, благодаря которым я и решил назначить его на новую должность. Выразил уверенность в том, что богатый послужной список господина посла окажет содействие укреплению молдавско-американского стратегического диалога, – отметил президент на своей странице в соцсети.