Естественное служение 

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На чём стоят православные церкви Молдовы?

Нынешний год для Свято-Георгиевской церкви – юбилейный. Величественный храм отметил своё 200-летие. За эти годы через его праведное служение прошли десятки поколений православных христиан, которые приобрели и укрепили свою веру.

Православная география

На юбилей Свято-Георгиевского прихода города Кишинёва съехалось много гостей. В торжественном богослужении приняли участие более 30 священнослужителей, в том числе и из России. Духовным украшением праздничного мероприятия стали архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, епископ Сорокский Иоанн и, конечно же, глава Православной церкви Молдовы Высокопреосвященный митрополит Владимир. Отпраздновать величественную дату вместе с прихожанами приехали люди из разных стран, которые когда-то получили в Свято-Георгиевской церкви свои первые духовные наставления. Служители церкви удостоились разных заслуженных поощрительных и иерархических наград, а настоятелю – отцу Николаю Флоринскому был вручён Орден митрополита Бэнулеску-Бодони 2-й степени.

200-летие кишинёвской церкви – праздник для всего православного мира, самой большой частью которого является Россия. Поэтому вполне естественно, что среди почётных гостей значился и посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов.

– За последние годы церковь стала настоящим духовно-просветительским центром, центром православия для многих людей, – отметил дипломат. – Отрадно, что у Российской Федерации в лице посольства РФ в Молдове, а также сочувствующих верующих, живущих в России, есть очень хорошие традиции сотрудничества со Свято-Георгиевской церковью.

Нужно подчеркнуть, что посольство РФ в Молдове часто помогает храму, выделяя средства на различные нужды. В частности последняя оказанная помощь предназначена на строительство гранитной паперти.

Поздравила служителей церкви и председатель Русской общины в РМ Людмила Лащёнова.

– Для нас, членов Русской общины, храм выполняет особую духовную миссию, – сказала в обращении к настоятелю Л. Лащёнова. – Пребывая в лоне Русской православной церкви, являясь её составной частью, он служит духовным маяком, поддерживающим в народе вечные ценности и православную веру.

Святыня для спасения душ

К значимому юбилею, наверное, больше всех готовился настоятель церкви Николай Флоринский. Подготовка началась ещё год назад – с ремонта храма: была заменена крыша на церковном доме, приведён в порядок забор на внутренней территории и многое другое. Новый облик приобрела детская площадка. На улицу были выведены динамики, и теперь верующие могут слушать службу и за пределами храма.

– Все ремонтные работы церковь проводила из своих скромных средств, – уточняет Николай Флоринский. – Деньги по копеечке собирали три года. Но во время ремонта стала сыпаться штукатурка в незапланированных местах. На непредвиденные расходы деньги были одолжены у братских приходов. Мы хотим акцентировать внимание, что это не просто храм, но и один из древнейших памятников архитектуры нашего города, который, благодаря нашим стараниям, находится в хорошем состоянии. Для нас это святыня, где люди молятся, спасают свои души, где крестятся и венчаются, куда приходят с любовью. После празднований можно немного остепениться, отдышаться и продолжить служение церкви, Богу, людям. Планы не могут быть иными. В них всегда было и есть стремление, чтобы вера людей не угасала, любовь не исчезала, а церковь и далее несла своё праведное служение.

Аура добра

Истинно верующие прихожане являются украшением любого храма. Свято-Георгиевская церковь прекрасна не только своим обликом, историей, своими служителями, но и прихожанами с их чистыми помыслами, поэтому аура добра распространяется далеко за пределы святого места.

– В Свято-Георгиевскую церковь в 1994 году меня привела мама, мне тогда было 15 лет. Именно в этом храме происходило моё духовное становление, – вспоминает экономист Андрей Епуре. – До недавнего времени при церкви работал молодёжный клуб. Наше поколение повзрослело, но за нами приходит новая юная смена.

Прихожане с искренней любовью говорят о служителях церкви, высказывают слова благодарности её настоятелю отцу Николаю, главе духовного сообщества. И даже когда жизненные дороги уводят их от Свято-Георгиевской церкви, они с теплом, как о родном доме, вспоминают время, проведённое под её куполами. Именно здесь можно было получить духовное наставление и ответы на житейские вопросы, такие разные и похожие. Как говорит Андрей Епуре, жизнь в храме и за его пределами – это единое целое, неделимая жизнь православных христиан.

Официальное празднование юбилея, назначенное на 19 мая, поскольку 6 мая православные отмечали Радоницу, свершилось.

На церковном дворе прихожане вкусили совместную трапезу и продолжили душевное общение. Юбилейный год продолжается, а в дальнейшем надо в это искренне верить, церковь будет и далее собирать под своими живописными сводами людей с чистыми душами и открытыми сердцами.

У храма нет деления по крови

Мнение Шинкаря

– Мы живём в городе, который беден, я бы даже сказал нищ в архитектурном плане. Храм – это древнее строение, к которому можно прикоснуться. Это важное пространство, рассказывающее о чувстве и красоте людей, которые жили в иные времена. Жители далёких стран с очень древней историей могут улыбнуться нашему юбилею. Но 200 лет в рамках нашего города – это значимая дата. Для меня юбилей церкви – это радость, что здесь есть жизнь. Это чувство своей причастности, это мой родной храм, где я служу со дня его открытия после советского стояния в пустоте. Храм поднялся, он снова нужен, продолжает своё естественное служение. Он – наши чувства, красота, любовь, история, время.

Как правило, в Свято-Георгиевской церкви служба велась на церковнославянском, а в период, когда Бессарабия находилась под румынской оккупацией, – на молдавском языке. Храм служит на том языке, который востребован паствой. Сегодня он позиционирует себя как храм для людей, которым церковно-славянский язык дорог и близок. И сюда приходят люди разных национальностей. У храма нет деления по крови. В Молдове всегда наблюдалось полиязычие, и в церквях это правило не нарушалось.

Духовное наполнение любого храма во многом зависит от прихожан. Они у нас особые в том смысле, что приходят не из-за того, что живут рядом, а потому, что у них есть возможность молиться на близком им языке. Это настоящие прихожане, каждый из них находит свой смысл в посещении церкви, своё осмысление после общения со священником. Это и есть лицо храма, когда существует проповедь, согласная с велением сердца верующего, оставляющая при этом пути: для ищущих – глубину веры, не нуждающимся в глубине – утешение.

Виталий Шинкарь, протоиерей Свято-Георгиевской церкви

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По прошению болгарских переселенцев

Исследовав все возможные архивы, церковные историки пришли к выводу, что строительство храма началось в 1814 году, а освящён он был в 1819-м. Инициатива возведения этой церкви принадлежала болгарским переселенцам, проживающим в Кишинёве, которые подали прошение митрополиту Гавриилу Бэнулеску-Бодони на разрешение постройки новой церкви — Святых Георгия и Дмитрия. Предание гласит, что митрополит Гавриил весьма часто посещал строительство. Храм возводился по указанию, плану и проекту самого архимандрита Иоаникия, известного церковного архитектора.

Среди инициаторов строительства был известный болгарский священник Георгий, который вместе с соотечественниками мыслил храм «просторным, обширным, в готическом вкусе». Однако скоро ктиторы ощутили нехватку средств. И тогда 16 мая 1816 года было подано прошение о выдаче просительной книги для сбора пожертвований. Вскоре священник Георгий и один из ктиторов Чону Тонтон отправились в Турцию для сбора пожертвований среди болгар. Из этой поездки упомянутый Чону возвратился один. Отец Георгий погиб в Турции от рук мусульман. Строительство церкви продолжил и завершил протоиерей отец Ставаракий, который взял на себя этот тяжёлый труд, а позднее стал первым настоятелем нового храма.

Наталья Устюгова