ЕСПЧ вновь осудил Молдову за бесчеловечные условия содержания под стражей

ЕСПЧ вновь осудил Молдову за бесчеловечные условия содержания под стражей

Молдове придется возместить ущерб в размере 6,300 евро накопившегося по решению Европейского суда по правам человека по делу Посаковски и Михэилэ.

Судьи единогласно решили, что в обоих случаях имело место нарушение статьи 3 Конвенции, запрещающей пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение. По данным Ассоциации юристов по правам человека, в нашей стране было констатировано и нарушение положений статьи 13, защищающей право на эффективную правовую защиту, пишет bizlaw.md.

Заявители жаловались, что они содержались в плохих условиях в тюрьме в Приднестровье без электричества и воды, а гражданские процедуры длились слишком долго. ЕСПЧ констатировал, что, хотя отменившие коммунальные услуги муниципальные власти не контролируются властями Молдовы, пенитенциар находится под непосредственной юрисдикцией власти в Кишиневе.

Суд постановил, что Молдова должна выплатить 3000 евро в качестве компенсации морального ущерба первому заявителю и 1800 евро – второму. Также оба получат 1500 евро за судебные издержки.

По официальным данным, с момента присоединения нашей страны к Европейской конвенции по правам человека и до 31 декабря 2017 года ЕСПЧ принял 354 решения, из которых в 317 было констатировано по крайней мере одно нарушение Молдовой данной Конвенции. Общая сумма, выплаченная по этим делам, превышает 14,3 млн евро.

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