ЕСПЧ обязал Молдову выплатить своей гражданке 5500 евро за незаконный обыск

В деле “Лисовая против Молдовы” было подтверждено, что национальные власти не смогли привести убедительные доводы для выдачи ордера на обыск в ее жилье.

Когда произошел инцидент, ставший поводом для подачи иска в ЕСПЧ, истица была студенткой и бесплатно помогала адвокату в переводе документов. 23 октября 2008 года в его отношении было возбуждено уголовное дело: его обвинили в незаконном получении от человека 10500 евро. 30 октября следователи попросили разрешения на обыск жилья его помощницы, так как полагали, что деньги находятся именно там. При этом девушка не имела какого-либо статуса в данном уголовном деле, пишет bizlaw.md.

Тем не менее, власти дали добро на обыск, и 10 декабря он был проведен в присутствии лишь матери девушки. В ходе обыска ничего подозрительного найдено не было. Впоследствии истица попросила ознакомиться с доказательствами, на основе которых был разрешен обыск в ее жилье, однако в этом ей было отказано.

В обращении в ЕСПЧ гражданка Молдовы высказала мнение, что обыск был проведен незаконно и в нарушение ряда международных норм. В итоге суд присудил выплатить истице 5 тысяч евро морального ущерба и 500 евро в качестве компенсации затрат.