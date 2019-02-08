Если вы его узнали, срочно звоните в полицию! В Страшенах разыскивают предполагаемого насильника (ВИДЕО)

Если вы его узнали, срочно звоните в полицию! В Страшенах разыскивают предполагаемого насильника (ВИДЕО)

Полиция Страшен просит помощи в установлении личности мужчины, который предположительно изнасиловал женщину.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл 6 февраля в городе Страшены. Пострадавшей оказалась 29-летняя женщина. Мужчина напал на неё в то время, как она возвращалась с работы. По словам пострадавшей, подозреваемый её преследовал, после чего он насильно её завёл в заброшенное здание. Там, угрожая ей расправой, он совершил половое сношение против её воли.

По факту изнасилования было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Полиция просит тех, кто узнал мужчину на видео, обращаться в ближайший Инспекторат полиции или звонить в Службу 112. Конфиденциальность источников информации гарантируется.

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